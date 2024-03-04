Водителям показали "скрытую" функцию в авто, которая поможет избежать поездки в автосервис

Она сэкономит вам немалую сумму денег

Автомобильный эксперт решил поделиться лайфхаком, который поможет избежать лишней поездки в сервис ремонта машины. Так, он рассказал водителям о секретной функции в салоне авто.

Как сообщает The Sun, речь идет об экране приборной панели, которая иногда может зависать или вести себя довольно странно. Конечно, когда вы увидели эту проблему, то первое, что приходит в голову — посетить СТО. Впрочем, не стоит торопиться.

В чем заключается секрет

Автомобильный эксперт, известный под ником chequanxiaoqiao в TikTok, поделился советом, который может спасти вас от лишних трат и хлопот. В его видео он рассказал о "скрытой" кнопке на приборной панели, которая помогает перезагрузить экран автомобиля в случае каких-то проблем.

Эксперт отметил, что починить приборную панель можно собственноручно. Для этого нужно одновременно нажать и удерживать кнопку меню и кнопку питания и не отпускать их. После этого экран будет принудительно перезагружен и он снова станет ловким.

Скрытая функция в авто

Отметим, что в комментариях к этому видео многие пользователи были в восторге от этого лайфхака, когда испытали его собственноручно. Добавим, что приборная панель выполняет в автомобиле различные функции, начиная от изменения климата в машине до просмотра заднего вида камеры.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выбрать хороший автосервис. В случае удачного выбора, с вас точно не сдерут лишнего и сделают все быстро и качественно.