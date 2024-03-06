Как буксировать автомобиль: эффективные советы водителям

Ошибки в этом деле могут привести к печальным последствиям и излишней трате денег

Приключения на дороге для водителя могут быть разными. Впрочем, настоящий автомобилист должен быть готов ко всему, даже к буксировке.

"Телеграф" собрал подборку эффективных советов относительно того, как правильно и безопасно буксировать автомобиль, чтобы отвезти его в мастерскую. Отметим, что в случае каких-то неправильных действий дело может привести к нежелательным последствиям и немалому расходу денег.

Как буксировать автомобиль

В первую очередь – это подготовка к буксировке. На автомобиле, который будут тянуть, должен гореть ближний свет и включена "аварийка". Если у автомобиля разрядился аккумулятор или проблемы с электричеством, тогда на задней части авто нужно закрепить аварийный знак.

Трос лучше выбрать минимум на 6 метров, ведь когда автомобиль не заводится – это значит, что можно забыть об усилителе тормозов и руля. Чем он длиннее , тем больше у вас места для маневра. Если у вас качественный трос с нормальным карабином, то вам беспокоиться не стоит. Главное – найти место для его крепления. В некоторых автомобилях это специальные "уши", которые приварены к главной части авто, а в некоторых это специальный крюк, который идет в комплекте с машиной и вкручивается в скрытую резьбу. Впрочем, если у вас дешевый малотоннажный трос, то, вероятнее всего, он у вас порвется. Если нет другого выбора, вы можете вместо карабина закрепить его крепким узлом, если вы умеете его связать.

Также нужно чем-то загрузить натянутый трос. Это нужно для того, чтобы при его разрыве он не прилетел в ваш автомобиль и не повредил кузов. Если у вас нет специальных принадлежностей, вы можете накинуть на трос обычный коврик или, например, ненужную куртку. Если он треснет, груз прижмет его к земле и никто не пострадает.

Когда вы начали движение, трос всегда должен находиться под натяжкой, но делать это нужно очень плавно и осторожно. Если не соблюдать это правило, вы будете постоянно тянуть своего спасителя и рвать ему коробку передач. Также в результате сильного рывка можно порвать сам трос и кронштейн. Напоследок, помните, что вы должны быть всегда на связи с тянущим вас водителем. Это нужно делать, чтобы избежать всевозможных неприятностей.

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