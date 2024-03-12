Не восстанавливали более 40 лет: в Украине капитально отремонтировали мост международного значения (фото)

Этот мост мог упасть в любой момент

Подрядчики завершили ремонт 42-метрового путепровода через железную дорогу, расположенную на трассе Р-41 "Обход Тернополя". Сегодня его полностью открыли для движения.

Мост был аварийным, потому в сентябре прошлого года его закрыли на ремонт. Об этом сообщают сотрудники Службы восстановления и развития инфраструктуры в Тернопольской области.

Ремонт трассы: как все происходило

Трассу ремонтировали по частям. Начав в сентябре, в конце года подрядчики смогли открыть для проезда левую часть моста. Для проезда транспортных средств был организован специальный режим движения.

На мосту организовано два слоя асфальтобетона и гидроизоляция. Подрядчики выполняют ремонтные работы под сооружением. Позже обещают нанести пластиковую разметку, а также барьерную инфраструктуру.

До этого путепровод ремонтировался не менее 40 лет назад. Он находился в аварийном состоянии. Был высок риск разрушения и много повреждений, поэтому ремонт моста нужно было выполнить безотлагательно.

Отметим, что Р-41 обеспечивает связь между путями международного значения. Это М-30, М-09, М-19. Через эти трассы проходит не только большое количество транспорта каждый день, но и первоочередные грузы – гуманитарные, оборонные и коммерческие.

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