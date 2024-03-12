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Не відновлювали понад 40 років: в Україні капітально відремонтували міст міжнародного значення (фото)

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Р-41 "Обхід Тернополя Новина оновлена 12 березня 2024, 11:28
Р-41 "Обхід Тернополя. Фото Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області

Цей міст міг впасти будь-якої миті

Підрядники завершили ремонт 42-метрового шляхопроводу через залізницю, розташованого на трасі Р-41 "Обхід Тернополя". Сьогодні його повністю відкрили для руху.

Міст був аварійним, тому у вересні минулого року його закрили на ремонт. Про це повідомляють працівники Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області.

Ремонт траси: як все відбувалось

Р-41 "Обхід Тернополя

Трасу ремонтували частинами. Розпочавши у вересні, наприкінці року підрядники змогли відкрити для проїзду ліву частину мосту. Для проїзду транспортних засобів організували спеціальний режим руху.

На мості організовано два шари асфальтобетону та гідроізоляція. Наразі підрядники виконують ремонтні роботи під спорудою. Згодом обіцяють нанести пластикову розмітку, а також бар’єрну інфраструктуру.

Р-41 "Обхід Тернополя

До того шляхопровід ремонтувався щонайменш 40 років тому. Він перебував в аварійному стані. Був високий ризик руйнування та багато пошкоджень, через що ремонт моста потрібно було виконати невідкладно.

Р-41 "Обхід Тернополя" міст

Зазначимо, що Р-41 забезпечує зв’язок між дорогами міжнародного значення. Це М-30, М-09, М-19. Через ці траси проходить не лише велика кількість транспорту щодня, але й першочергові вантажі — гуманітарні, оборонні та комерційні.

Р-41 "Обхід Тернополя" де знаходиться
Р-41 "Обхід Тернополя" міст
Р-41 "Обхід Тернополя" шляхопровід

Раніше "Телеграф" писав про мільярдний "розпил" на Дегтярівському мосту у Києві. ЗМІ дізнались вартість ремонту і показали докази.

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#Ремонт моста #Тернопіль #Міст