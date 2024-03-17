Выбросьте это немедленно: насколько вредны ароматизаторы для авто

Особенно они вредят астматикам.

Каждому по душе ощущать приятный аромат свежести, цветов или фруктов, садясь в машину. В этом водителям помогают освежители воздуха типа "елки".

Но теперь выяснилось, что они очень вредны. Особенно если в автомобиле курят. Об этом говорится в исследовании европейских отоларингологов, пишет quora.com.

Почему ароматизаторы для авто вредны и кому нужно быть особенно осторожным

Самым опасным типом освежителя воздуха является "елковидный", который обычно вешают многие водители в своих автомобилях. Европейские отоларингологи обнаружили, что этот вид освежителей воздуха может повысить риск развития рака.

Эти освежители воздуха особенно вредны в сочетании с сигаретным дымом, поскольку вещества в них усиливают усвоение никотина и смолы из сигарет, что приводит к образованию раковых опухолей.

Кроме того, использование аэрозольных освежителей воздуха хотя бы раз в неделю может привести к развитию астмы. Наиболее вредными для человека продуктами являются аэрозольные освежители воздуха, спреи для мебели, моющие средства для окон. Чтобы освежить салон автомобиля, рекомендуется использовать специальные фильтры в кондиционерах и чаще проветривать салон, открывая окна.

Более безопасной альтернативой для ароматизации автомобиля является использование эфирных масел, таких как кедр, сандал, лимон и бергамот. Только несколько капель этих масел могут создать приятный аромат в автомобиле. Однако рекомендуется избегать запаха лаванды, поскольку он может вызвать сонливость.

Ранее "Телеграф" писал, как часто нужно проводить дезинфекцию в авто, чтобы не болеть. Лучше использовать дезинфицирующие средства, содержащие спирт.