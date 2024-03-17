Викиньте це просто зараз: наскільки шкідливими є ароматизатори для авто

Особливо вони шкодять астматикам

Кожному до душі відчувати приємний аромат свіжості, квітів чи фруктів, сідаючи у машину. У цьому водіям допомагають освіжувачі повітря типу "ялинки".

Та тепер з’ясувалось, що вони є дуже шкідливими. Особливо якщо в авто курять. Про це йдеться у дослідженні європейських отоларингологів, пише quora.com.

Чому ароматизатори для авто шкідливі і кому треба бути особливо обережним

Найнебезпечнішим типом освіжувача повітря є "ялинкоподібний", який зазвичай вішають багато водіїв у своїх автомобілях. Європейські отоларингологи виявили, що цей вид освіжувачів повітря може підвищити ризик розвитку раку.

Ці освіжувачі повітря особливо шкідливі в поєднанні з сигаретним димом, оскільки речовини в них підсилюють засвоєння організмом нікотину та смоли з сигарет, що призводить до утворення ракових пухлин.

Крім того, використання аерозольних освіжувачів повітря хоча б раз на тиждень може призвести до розвитку астми. Найбільш шкідливими для людини продуктами є аерозольні освіжувачі повітря, спреї для меблів, засоби для миття скла. Щоб освіжити салон автомобіля, рекомендується використовувати спеціальні фільтри в кондиціонерах автомобіля та частіше провітрювати салон, відкриваючи вікна.

Безпечнішою альтернативою для ароматизації автомобіля є використання ефірних олій, таких як кедр, сандал, лимон і бергамот. Лише кілька крапель цих олій можуть створити приємний аромат в автомобілі. Однак рекомендується уникати запаху лаванди, оскільки він може викликати сонливість.

Раніше "Телеграф" писав, як часто треба проводити дезінфекцію в авто, щоб не хворіти. Краще використовувати дезінфікуючі засоби, що містять спирт.