Опасные запахи в авто: почему в салоне может вонять и как от этого избавиться

Это не только неприятно, а может и отразиться на здоровье

Неприятный запах в авто – явление, к сожалению, довольно популярное среди водителей. После покупки машины ощущение "новизны" в салоне исчезает и появляются посторонние "ароматы", от которых не только неприятно, но еще и плохо может отразиться на здоровье.

"Телеграф" подготовил для автомобилистов подборку причин возникновения неприятного запаха в салоне машины, а также то, как его избавиться. Уверены в том, что в этом списке найдется и то, с чем вы лично сталкивались.

Каковы причины неприятного запаха в авто

Во-первых, многие водители хотят нейтрализовать его, используя ароматизатор. Впрочем, подобные вещи не всегда решают проблему. А когда еще и сам ароматизатор не слишком приятно пахнет… Поэтому специалисты все же рекомендуют найти источник неприятного запаха, а потом уже решать, что же с ним делать дальше.

Так, одной из причин является запах бензина. Он и довольно неприятный и одновременно опасный. Чаще всего он указывает на утечку топлива, проблему с бензиновым шлангом или баком. Выключите двигатель и посмотрите, нет ли следов бензина на асфальте. Если есть – немедленно отвезите машину в автосервис.

Иногда можно услышать запах тухлых яиц. Он может говорить о том, что каталитический нейтрализатор не перерабатывает сероводород в диоксид серы в выхлопе. Также это может говорить о том, что забился топливный фильтр, о проблемах в топливной системе.

К причинам появления разнообразных неприятных запахов относятся: бактерии на радиаторе-испарителе, несвоевременная замена фильтра салона или фильтр плохого качества, забитый дренаж системы кондиционирования, а также влажные или мокрые коврики, места под ковриками.

Бактерии появляются из-за благоприятной среды созданной на испарителе. Автопроизводители в большинстве своем позаботились о том, чтобы предотвратить их размножение. На испаритель наносят специальное покрытие. Что касается фильтра, то в условиях мегаполиса есть рекомендации по его замене от 10 до 20 тысяч км пробега. Или каждые полгода. Забитый дренаж системы кондиционирования – трубка, выходящая, как правило, внизу автомобиля. Впоследствии она часто забивается. А накопившаяся влага во время поворотов может выливаться на ноги пассажиру или в салон авто. Чаще всего можно продуть сжатым воздухом под небольшим давлением эту трубку. Но для полноценной чистки дренажную систему необходимо демонтировать и вымыть.

Также иногда в салоне авто может пахнуть чем-нибудь сладеньким. И нет, к сожалению, речь идет не о конфетах. Сладкий запах в автомобиле обычно появляется из-за протекания бачка с антифризом. Посмотрите, нет ли лужи или пятна жидкости под машиной. Запах антифриза очень быстро проникает в салон автомобиля, а на полу можно обнаружить пятна масляной жидкости розового или зеленого цвета.

Если вы услышали запах жженой резины, проблема может быть в тормозных дисках или в неисправности колодок. Если запах появился после ошибки при переключении передач, то проблема может быть в сцеплении. Неисправность необходимо найти и устранить с помощью специалистов.

Бывает, что иногда пахнет несвежими носками. Такой запах возникает от скопления воды. Чаще всего причиной этого запаха является проблема с ковриками. Зимой они сыры почти постоянно, а при включении обогрева начинают вонять. Коврики можно почистить и постирать, но лучше – заменить новыми. Также влага скапливается под обивкой сидений, под ковролином на полу. Старайтесь почаще просушивать автомобиль, чистить коврики, ворс на покрытии салона.

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