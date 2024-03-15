Как часто нужно проводить дезинфекцию салона авто, чтобы не болеть: эффективные советы водителям

Это нужно делать чаще, чем вы думаете

Поддерживать чистоту внутри авто – дело, которое водители пытаются делать постоянно. А постоянно ли они обрабатывают интерьер от бактерий, чтобы потом самому и его пассажирам не заболеть…

"Телеграф" решил рассказать автомобилистам, как часто нужно дезинфицировать машину и что для этого нужно. Сразу отметим, что делать это следует частенько, чтобы потом не пришлось брать больничный.

Так, лучше использовать дезинфицирующие средства, содержащие спирт, главное, чтобы раствор спирта был не ниже 65%. В крайнем случае можно использовать мыльный раствор, желательно с учетом хозяйственного мыла. Для дезинфекции салона можно использовать хлоргексидин или перекись водорода. Но этим веществам, чтобы убить вирус, нужно больше времени, чем спирту. Потому просто протереть поверхности малоэффективно. Лучше распылить средство и оставить на несколько минут.

Что именно из основного нужно дезинфицировать в авто

К этому списку относятся: руль, ремни безопасности, коробка переключения скоростей, ручник, кнопки управления, переключатели поворотников и дворников, подлокотник, звуковой сигнал и другие кнопки руля, сенсорные панели, автомагнитола, подъемники стекла, дверные ручки внутри салона и снаружи, ручка багажника, прикуриватель и usb-зарядки.

Эти детали требуют ежедневной дезинфекции по нескольку раз в течение дня. Особенно это касается водителей, которые занимаются перевозкой пассажиров.

Важно понимать, что спиртовые растворы могут так или иначе повредить или обесцвечивать поверхности. Поэтому каждый из нас должен сам сделать свой выбор: либо снизить риски инфицирования, либо сохранить салон своего автомобиля в хорошем виде. Если вы настроены на второй вариант, то уж лучше обратиться к специалистам, имеющим специализированные средства.

Какой процесс дезинфекции салона авто и что для этого нужно иметь

Для кожаного руля лучше использовать специальное чистящее средство. Для дезинфекции заменителя кожи и пластика вполне подойдет мыльный раствор. Щелочь разрушает оболочку вирусов, поэтому это средство можно считать эффективным и доступным дезинфектором. Смочите тряпочку и протрите поверхность, но тщательно в течение 20-40 секунд. Затем досуха пройдите салфеткой из микрофибры. Для удобства приготовьте мыльный раствор дома, перелейте в емкость с распылителем и берите в дорогу.

Чтобы избавиться от бактерий и других болезнетворных микробов, запаситесь влажными салфетками специально для авто. С их помощью можно дезинфицировать пластиковые поверхности. Пропитанные моющими поверхностно-активными веществами салфетки быстро и эффективно удаляют пыль, грязь и обеззараживают горячие точки.

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