Принадлежал известному политику и нардепу: в Украине обнаружили уникальный бронированный Mercedes (фото)

Это авто покупали только не простые люди

В Украине заметили легендарный автомобиль, о котором мало кому было известно. Он принадлежал известному политику Владимиру Щербаню.

Автомобиль привезли для него в новом состоянии, когда Щербань был еще председателем Донецкой области. Об этом сообщает известный ценитель ретро-авто в Украине Roma Urraco.

Блогер рассказывает, что это бронированный Mercedes-Benz S600 W140 в 1994 году выпуска. У него пробег всего 33 тысячи километров, ведь авто мало эксплуатировалось. Поэтому оно находится в отличном состоянии.

Mercedes-Benz S600 W140 1994: технические характеристики

Mercedes-Benz S600 W140, выпущенный в 1994 году, является частью знаменитой линейки Mercedes-Benz S-Class. W140 является третьим поколением S-Class и считается одним из самых роскошных и технологически усовершенствованных автомобилей того времени.

S600 оснащен мощным 6-литровым двигателем V12. Машина имеет классический и роскошный дизайн, отличающийся мощными формами и элегантными линиями. Он привлекает внимание своей престижностью и изысканностью.

Внутри автомобиль оснащен самыми современными технологиями и материалами, обеспечивающими максимальный комфорт для пассажиров. S600 W140 считался одним из символов престижа и роскоши в автомобильном мире того времени и являлся популярной моделью для дипломатов, предпринимателей и влиятельных лиц. А этот экземпляр еще более уникален, ведь он бронированный.

Справка. Владимир Щербань – известный украинский политик из города Артемовска. Он являлся директором универсама, депутатом Донецкого горсовета. Во времена независимости Украины — главой Донецкой областной администрации, трижды — нардепом, дважды — главой Сумской администрации.

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