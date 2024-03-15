В Украине поднялись цены на бензин и дизель: сколько стоит заправить

В стоимости прибавили все виды топлива

Украинские АЗС по состоянию на 15 марта продолжают поднимать цены на бензин и дизель. Так, заправиться стало дороже всеми видами. Единственным видом топлива, не изменившимся в стоимости, стал автогаз.

Об изменениях в ценах на топливо говорится в Консалтинговой группе "А-95". Отметим, что больше всего прибавил в стоимости бензин марки А-92.

Как изменились цены на топливо

Следовательно, премиальный бензин А-95 в среднем подорожал на 9 коп./литр. Теперь он стоит 55,69 грн/литр. Бензин марки А-95 поднялся в цене на 15 коп./литр (52,19 грн/литр). А-92, в свою очередь, прибавил в стоимости на 21 коп./литр — 49,05 грн/литр. Автогаз, в свою очередь, даже "сбросил" 1 коп./литр.

Что касается АЗС, то дороже всего стоит заправиться А-95+ на Shell — 59,49 грн/литр. Дешевле всего можно заправиться бензином марки А-92 — речь идет о сети "Олас" в Ровенской области. Там цена составляет 47,20 грн/литр. Автогаз, в свою очередь, дешевле всего покупать в Житомирской области в сети "Marshal" — 25,40 грн/литр.

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