Отсутствие детского кресла в авто: какой предусмотрен штраф за это нарушение

Это средство считается одним из самых эффективных средств защиты во время автопутешествий

Украина ужесточает свои меры по безопасности на дорогах, вводя новые штрафы за нарушение правил перевозки детей. Согласно изменениям в Кодексе Украины об административных правонарушениях отсутствие детского кресла в автомобиле теперь может привести к значительной финансовой ответственности для водителей.

"Телеграф" решил напомнить, какой штраф можно получить в случае отсутствия детского кресла в автомобиле. Денежное наказание является целью обеспечить безопасность детей во время перевозки и уменьшить риск травмирования в случае дорожно-транспортных происшествий.

Какие размеры штрафа за отсутствие детского кресла в авто

Сразу отметим, что автокресло нужно ставить для ребенка ниже 145 сантиметров, то есть это не зависит от возраста — только от роста. Раньше был указан возраст, с которого можно было перевозить ребенка без автокресла – 12 лет. Но эту норму из закона убрали. Однако это правило не распространяется на автомобили экстренных служб и автобусы, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки.

Размер штрафа:

510 грн: за первое нарушение в течение года.

850 грн: за повторное нарушение в течение года.

Важно понимать, что штраф может быть выписан только в том случае, если полицейский остановил автомобиль за нарушение ПДД. Специально для проверки наличия автокресла полиция автомобили не останавливает.

Для более старших детей можно использовать бустеры в автомобиле – специальные приспособления, позволяющие пристегнуть ребенка плотно защитным ремнем безопасности. Как показывает статистика, перевозка детей со специальными средствами снижает риск травм и гибели в ДТП на 50%.

Что касается перевозки детей на руках, то это категорически запрещено. Взрослый не сможет обеспечить ребенку безопасность при аварии.

Итак, детские кресла считаются одними из самых эффективных средств защиты во время автопутешествий, обеспечивая дополнительную поддержку и защиту для маленьких пассажиров. Водители обязаны заботиться о безопасности детей на дороге и использовать соответствующие детские системы безопасности в соответствии с требованиями законодательства. Поэтому, игнорирование их установления — прежде всего подвергать опасности своего ребенка.

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