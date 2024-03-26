Штрафів не буде: про одне із "сезонних" правил правил дорожнього руху скоро можна забути

Воно триває від середини весни до середини осені

В Україні від 1 травня скасовується зобов'язаність для водіїв вмикати денні ходові вогні за межами населених пунктів. Зазначимо, що це правило діє для автомобілістів, починаючи від 1 жовтня.

Що мається на увазі під увімкненням денних ходоів вогнів

Так, згідно з згідно з пунктом 9.8 ПДР, у цей проміжок року, за межами населених пунктів, усі механічні транспортні засоби повинні мати включені денні ходові вогні. У випадку, якщо вони відсутні в конструкції транспортного засобу, то має бути увімкнене ближнє світло фар. Ця вимога діє цілодобово, навіть удень. Якщо є умови недостатньої видимості, слід включити дальні або протитуманні фари, якщо це не сліпить водіїв.

Необхідність вмикати ближнє світло фар чи денні ходові вогні за межами населених пунктів пояснюється тим, що світловий день скорочується, а погодні умови погіршуються. А тому транспортні засоби стають менш помітними в умовах обмеженої видимості. Разом із цим зростає ризик потрапити у ДТП — приблизно на 15%.

Якщо в цей період за межами населених пунктів водій рухається без увімкненого ближнього світла фар чи денних ходових вогнів, патрульні поліцейські мають право скласти протокол (ч. 2 ст. 122 Кодексу України щодо адміністративних правопорушень). За цією статею штраф становить від 425 до 510 гривень.

А з 1 травня водіння без денних ходових вогнів за містом не буде порушенням правил дорожнього руху. Тож, відповідно, і штрафів за їхню відсутність не буде.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Раді готують новий законопроєкт про посилення відповідальності за ненадання переваги у русі тим транспортним засобам, які мають право на це. Наразі документ направили на розгляд Комітету.