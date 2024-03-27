Водитель "Новой Почты" показал свой безумный график работы на видео

У него действительно почти нет даже лишней минуты свободного времени

Быть дальнобойщиком – дело довольно трудное. У них ненормированный рабочий график, слишком мало времени на сон, а также питание, оставляющее желать лучшего.

Так, один из водителей почтовой доставки решил показать, как выглядит его рабочий график. На видео можно увидеть то, что он действительно слишком мало спит, потому что выполняет просто огромный объем работы.

В частности, он показывает, как забирает и доставляет груз. Также можно увидеть, что по каждому приезду в определенный пункт он проходит медицинское обследование. Лишь раз, судя по видео, у водителя было свободное время, которое он, конечно же, потратил на сон.

В общем, поездка заняла у этого водителя полтора дня. После ее завершения он вернулся домой, но на обратном пути простоял в пробке.

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