На проверку строительства в пальто почти за 7 тысяч: министр засветился в брендовой одежде

Чиновник обнародовал кадры с проверки строительства защиты критической инфраструктуры в столице

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник носит пальто почти за 7 000 грн. Это устаревшая модель, остатки которой по такой цене распродаются со скидкой.

Чиновник засветился в брендовой одежде во время проверки строительства защиты критической инфраструктуры и резервных котельных в Киеве.

На сайте VicaPota указана действующая цена 6 930 грн, раньше пальто стоило 9 900 грн. Оно изготовлено украинским брендом мужской верхней одежды Sun’s House, который работает еще с 1990 года.

Николай Калашник на строительстве с проверкой. Фото: скриншот

Модель Quadri G-161, которую носит Калашник, выполнена в сером цвете в клетку (стиль Smart-Casual или европейская классика). Пальто имеет полуприлегающий силуэт и классический английский воротник.

Пальто Николая Калашника. Фото: скриншот

Следует отметить, что вещь сделана из итальянского полированного шерстяного сукна с добавлением хлопка с утеплителем Hollowsoft, являющимся искусственным аналогом пуха.

Николай Калашник возглавляет Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины с 16 июля 2026 года. До этого назначения он руководил Киевской областной государственной администрацией, а ранее работал в Дарницкой райгосадминистрации Киева, в частности, исполнял обязанности ее главы.

Напомним, жена главы ОП Кирилла Буданова Марианна имеет часы Cartier Tank Française. Цена нового аксессуара в официальных бутиках зависит от материала. Классическая стальная версия стоит $3 800–5 200 или примерно 155 000–215 000 грн. Двухцветная модель с золотом Two-Tone стоит $6 500–8 500, примерно 265 000–350 000 грн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в последней декларации бывшего заместителя руководителя ОП Ирины Мудрой остался золотой браслет Cartier Juste un Clou – украшение в форме изогнутого гвоздя. Раньше она хотела продать его, чтобы внести залог и выйти из СИЗО.