Переход на летнее время не за горами: как перевести часы в автомобиле

Это может показаться простой задачей, но на самом деле оно может отличаться в зависимости от марки, модели и года выпуска вашего авто.

Уже в ночь на 31 марта в Украине переводят часы. Те, кто любят подольше поспать, для них новости не очень, ведь стрелки переводятся на час вперед. Перевод часов актуальный и для автомобиля, где также нужно это сделать.

"Телеграф" решил рассказать, каким образом можно перевести стрелки в машине. Так, перевод часов в автомобиле может показаться простой задачей, но на самом деле он может отличаться в зависимости от марки, модели и года выпуска вашего авто.

Как перевести часы в авто

Проверьте меню медиасистемы. Многие современные автомобили имеют возможность перевода часов через меню медиасистемы. Найдите иконку часов, затем выберите "Настройки" или "Время". Введите новое время с помощью кнопок на сенсорном экране или панели управления.

Используйте кнопки на панели управления или на руле. Большинство автомобилей оснащены кнопками для настройки часов прямо на панели управления или на руле. Это обычно позволяет быстро и удобно изменить показания часов.

Впрочем, более современные модели переводят время автоматически. Итак, если ваш автомобиль премиального класса с доступом в Интернет – он переведет время автоматически, поэтому вам не нужно волноваться. В основном перевод часов в авто касается бюджетных моделей или устаревших версий. Но, если вы по работе куда-то слишком часто выезжаете за границу, то здесь уже нужно помнить о часовых поясах. Поэтому, если у вас перевод часов происходит автоматически, то проверяйте, отображается ли правильное время после пересечения границы. В случае механического перевода, это придется делать всякий раз, когда вы въезжаете в страну с другим часовым поясом.

На подержанных или бюджетных автомобилях обычно часы переводятся кнопками, одна из которых отвечает за часы, а другая за минуты. Или в салоне расположена кнопку Set, которую нужно нажать перед манипуляциями с часами и минутами. Производители могли их спрятать, потому чтобы их нажать, нужен карандаш, зубочистка или какой-нибудь другой достаточно острый предмет.

Обратитесь к руководству пользователя. Если вы не можете найти вариант перевода часов ни в меню медиасистемы, ни на панели приборов, обратитесь к руководству пользователя. В руководстве вы найдете подробные инструкции для вашей конкретной модели авто.

Перевод часов в автомобиле – это простой процесс, который может быть выполнен за несколько минут. Это поможет вам поддерживать точное время и избегать лишних замешательств во время поездки.

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