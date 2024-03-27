Водій "Нової Пошти" показав свій шалений графік роботи на відео

У нього дійсно майже немає навіть зайвої хвилини вільного часу

Бути далекобійником — справа досить важка. У них ненормований робочий графік, надто замало часу на сон, а також харчування, яке залишає бажати кращого.

Так, один із водіїв поштової доставки вирішив показати, яким чином має вигляд його робочий графік. На відео можна побачити те, що він дійсно надто замало спить, бо виконує просто величезний обсяг роботи.

Зокрема, він показує, як забирає та доставляє вантаж. Також можна побачити, що після кожного приїзду до певного пункту він проходить медичне обстеження. Лише раз, судячи з відео, у водія був вільний час, який він звісно ж витратив на сон.

Загалом, поїздка зайняла в цього водія півтори доби. Після її завершення він повернувся додому, але на зворотньому шляху простояв у заторі.

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