Якими будуть дії водія на цьому перехресті: непросте завдання з ПДР
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Окрім його автомобіля, на проїжджій частині перебувають ще дві машини
Знати ПДР — обов'язок кожного водія. Так, досвідчений автомобіліст майже завжди правильно розбереться в ситуації, але для водія-початківця можуть виникнути певні складнощі.
На Telegram-каналі "А ти знаєш ПДР?" створили непросте завдання, аби перевірити знання водіїв. Зокрема, йдеться про ситуацію, коли на Т-подібному нерегульованому перехресті зустрілися три автомобілі, а також присутній установлений знак пріоритету з табличкою.
У чому полягає завдання
Питання полягає в тому, яким по рахунку повинен рухатися сірий автомобіль із увімкненим лівим поворотником. Пропонується три варіанти відповіді, де лише одна правильна.
- Дати дорогу обом автомобілям.
- Дати дорогу тільки зеленому автомобілю.
- Проїхати перехрестя першим.
Звернемось до ПДР, де йдеться про те, що "Знак 2.3 "Головна дорога" надає право першочергового проїзду нерегульованих перехресть. Знак установлюється безпосередньо перед перехрестям, а також на початку головної дороги. Знак обов’язково повторюється з табличкою 7.8 "Напрямок головної дороги" перед перехрестям, на якому головна дорога змінює свій напрямок, а також перед перехрестям зі складним плануванням".
Щодо руху автомобілів, то тут допоможе розібратися п.16.12. У ньому йдеться про те, що на перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються з правого боку, крім перехресть, на яких організовано круговий рух.
Тож, на малюнку бачимо, що сірий і чорний автомобілі перебувають на головній дорозі, зелений — на другорядній. Згідно з пунктом 16.12, сірий автомобіль для чорного буде так званої "перешкодою з правого боку", тому сірий автомобіль проїде перехрестя першим, чорний автомобіль повинен дати йому дорогу і проїхати перехрестя після нього, другим. Зелений автомобіль проїде перехрестя останнім, третім. Як наслідок, правильною відповіддю в цьому випадку буде третій варіант.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, за якими основними ознаками обрати автошколу. Тут важливо приділити увагу кільком ключовим аспектам.