Якими будуть дії водія на цьому перехресті: непросте завдання з ПДР

Окрім його автомобіля, на проїжджій частині перебувають ще дві машини

Знати ПДР — обов'язок кожного водія. Так, досвідчений автомобіліст майже завжди правильно розбереться в ситуації, але для водія-початківця можуть виникнути певні складнощі.

На Telegram-каналі "А ти знаєш ПДР?" створили непросте завдання, аби перевірити знання водіїв. Зокрема, йдеться про ситуацію, коли на Т-подібному нерегульованому перехресті зустрілися три автомобілі, а також присутній установлений знак пріоритету з табличкою.

У чому полягає завдання

Питання полягає в тому, яким по рахунку повинен рухатися сірий автомобіль із увімкненим лівим поворотником. Пропонується три варіанти відповіді, де лише одна правильна.

Дати дорогу обом автомобілям.

Дати дорогу тільки зеленому автомобілю.

Проїхати перехрестя першим.

Звернемось до ПДР, де йдеться про те, що "Знак 2.3 "Головна дорога" надає право першочергового проїзду нерегульованих перехресть. Знак установлюється безпосередньо перед перехрестям, а також на початку головної дороги. Знак обов’язково повторюється з табличкою 7.8 "Напрямок головної дороги" перед перехрестям, на якому головна дорога змінює свій напрямок, а також перед перехрестям зі складним плануванням".

Щодо руху автомобілів, то тут допоможе розібратися п.16.12. У ньому йдеться про те, що на перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються з правого боку, крім перехресть, на яких організовано круговий рух.

Тож, на малюнку бачимо, що сірий і чорний автомобілі перебувають на головній дорозі, зелений — на другорядній. Згідно з пунктом 16.12, сірий автомобіль для чорного буде так званої "перешкодою з правого боку", тому сірий автомобіль проїде перехрестя першим, чорний автомобіль повинен дати йому дорогу і проїхати перехрестя після нього, другим. Зелений автомобіль проїде перехрестя останнім, третім. Як наслідок, правильною відповіддю в цьому випадку буде третій варіант.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, за якими основними ознаками обрати автошколу. Тут важливо приділити увагу кільком ключовим аспектам.