Должен ли водитель уступить дорогу велосипедисту: непростая задача по ПДД

Существует только один правильный ответ из трех

Уже долго велосипедисты являются полноценными участниками дорожного движения. Так, для них уже сделаны велодорожки, а водители авто и других транспортных средств должны в отдельных случаях предоставлять им дорогу.

В чем состоит задача

Именно велосипедисту и водителю авто решил посвятить задачу Telegram-канал "А ты знаешь ПДД?". Согласно условиям задания белый автомобиль и велосипедист двигаются в одном направлении, приближаясь к повороту. Велосипедист передвигается по велодорожке и намерен ехать прямо. Слева от него едет автомобиль, сигнализирующий световыми указателями, который планирует повернуть направо. Должен ли в этой ситуации водитель машины дать дорогу велосипедисту?

Итак, предлагается в этом случае выбрать один из трех вариантов ответов:

Не должен, поскольку едет по главной дороге

Не должен, потому что велосипедист двигается по велосипедной дорожке

Должен дать дорогу

Правильный ответ опирается на пункт 16.2 Правил дорожного движения Украины. В частности, в нем говорится, что на регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен дать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, двигающимся прямо в попутном направлении.

Таким образом, правильным будет третий вариант. Водитель должен предоставить дорогу велосипедисту.

Ранее "Телеграф" рассказывал о задачах по ПДД относительно проезда транспортного средства вперед в случае наличия определенного знака. Там предлагается выбрать правильный ответ из четырех предложенных вариантов.