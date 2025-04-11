Когда деревня без дороги: покойника везли на кладбище в ковше трактора под Киевом (видео)

Односельчане считают это неуважением к умершему и его близким

В Гребинках на Броварщине Киевской области гроб с умершим перевозили в ковше трактора к месту захоронения. Все потому, что дорога к кладбищу не обустроена и превратилась в сплошное болото после дождя.

Местные жители возмущены таким положением дел и требуют от властей решения проблемы. Об этом сообщил местный телеграмм-канал.

Инцидент произошел 10 апреля. Из-за сильных осадков грунтовая дорога, проходящая через поле к кладбищу, стала непроходимой. Когда похоронная процессия добралась до этого участка, продвижение дальше обычным способом оказалось невозможным.

Для решения проблемы родственники умершего использовали трактор. Гроб погрузили в ковш сельскохозяйственной машины и так доставили к месту захоронения.

Жители Великодымерской общины обсуждают ситуацию в социальных сетях. Они считают, что такой способ транспортировки является неуважением к умершему и его близким. В комментариях люди призывают местные власти обустроить нормальную дорогу к кладбищу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Тернопольской области во время войны хотят потратить более полутора млрд гривен на дороги. Эти деньги сейчас гораздо нужнее для обороны страны.