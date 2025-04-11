"Ароматная" работа для приветливых студентов: в Днепре открылась вакансия с достойной зарплатой

На должности можно получить дополнительный доход без ущерба обучению

Днепр открывает ряд возможностей дополнительного дохода, личного развития и профессионального роста. Так, появилась привлекательная вакансия для студентов в агентстве People & Community — ищут менеджера интернет-магазина в сфере парфюмерии и косметики.

Соответствующее объявление разместили на популярном сайте по поиску работы. Автор гарантирует солидную зарплату и дополнительные бонусы.

Скриншот вакансии

Что нужно делать

В парфюмерно-косметический онлайн-магазин нужен вежливый, отзывчивый, внимательный к деталям консультант.

В обязанности входит:

прием и обработка заказов клиентов;

качественная консультация по подбору товаров;

ведение коммуникации с клиентами в мессенджерах и по телефону;

оформление заказов во внутренней системе

Ценятся вежливость, желание помочь, а также элементарное знание ассортимента — или готовность быстро научиться всему во время адаптационного периода.

Что предлагают

Фиксированная ставка составляет 27 000 грн, а система бонусов позволяет увеличить заработок до 30 000 грн и выше. К тому же выплачивают деньги дважды в месяц.

График работы гибкий: 4–5 смен в неделю продолжительностью от 5 до 12 часов. Вакансия идеально подходит как для опытных специалистов, так и для студентов, которые ищут стабильную работу или дополнительный доход без ущерба обучению.

Офис находится в самом центре Днепра. После прохождения адаптационного периода есть возможность перехода на дистанционный формат.

Коллектив преимущественно женский, с дружелюбной атмосферой, где всегда можно рассчитывать на поддержку и взаимопонимание.

Также регулярно организуются корпоративные мероприятия и неформальные встречи команды.

Для кого подойдет занятость

Это идеальное предложение для приветливых студентов и тех, кто имеет способность к продажам и не боится многозадачности. Даже если нет большого опыта – вам дадут шанс!

Преимущество будет за теми, кто имеет базовые навыки в сфере клиентского сервиса или работал в сфере e-commerce.

Итак, если вы студент в поисках гибкой, интересной и стабильной работы — не медлите! Отзовитесь на вакансию первыми, ею интересуются по меньшей мере 18 человек.

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