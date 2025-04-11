Скандальный стриптиз-клуб Tootsie в Киеве закрыли? Стало известно, что там сейчас (фото-видео)

"Телеграф" узнал детали и пообщался с работниками заведения

Ночной клуб Tootsie в Киеве, который в январе 2025 года попал в громкий скандал, снова оказался в центре внимания. В пятницу, 11 апреля, телеграм-каналы писали, что якобы СБУ и Департамент миграционной полиции Киева закрыли заведение.

"Телеграф" решил выяснить эту информацию, действительно ли ночной клуб не работает. Журналист подъехал к заведению, но дверь была закрыта. Через 10 минут вышел охранник, позже к нему присоединились еще два и попросили журналиста опустить камеру.

На вопрос, были ли обыски, работник заведения ответил, что он не слышал. А в ночном клубе все в порядке и он работает, о закрытии никакой информации нет.

"Я вчера не работал, не знаю. У нас все хорошо", — говорит мужчина на видео.

Ночной клуб Tootsie – что известно

Ночной клуб находится на улице Богдана Хмельницкого 30 в Киеве. В СМИ писали, что он принадлежит ЧАО "Театральное". Конечным его бенефициаром является Владимир Кличко. Внимание на это обратил расследователь Владимир Бондаренко в Facebook.

"Тутси" оказался в эпицентре скандала 21 января, когда полиция провела там обыски. Сообщалось, что члены преступной группировки нанимали женщин как танцовщиц, но затем склоняли их к оказанию сексуальных услуг клиентам заведения. За самими клиентами велось тайное видеонаблюдение, после чего их шантажировали, требуя денег за молчание.

Тогда полицейские обнаружили на месте около 30 женщин, а также задержали злоумышленников. Двое из них иностранцы уже отбывали срок за аналогичные преступления.