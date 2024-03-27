Сколько стоит проехать 1 км на дизеле и бензине: считаем, каким авто передвигаться дешевле

Авто с каким двигателем экономнее, определить очень просто

Экономность транспортного средства – это одна из важнейших его характеристик. Поскольку цены на бензин и дизель растут каждый день, многие водители задумываются над покупкой электрокара или вообще сомневаются, могут ли они удерживать авто.

"Телеграф" решил посчитать, по какому автомобилю сейчас передвигаться дешевле — с дизельным или бензиновым двигателем. Рассчитав по простой формуле, можно определить стоимость дороги до километра.

Бензиновый автомобиль

Сегодня бензин стоит 53,47 грн/литр (речь идет об А-95). Формула, чтобы определить стоимость одного километра, такова: расход топлива разделить на 100 и умножить на цену бензина.

Сначала определим, сколько тратит бензина ваше авто. Это можно узнать в инструкции по эксплуатации к модели или в Интернете. Возьмем, например, очень популярный в Украине кроссовер Renault Duster. Его расход топлива – 8,4 литра. Следовательно, 8,4/100*53,47=4,49 грн/1 км.

Дизельный автомобиль

Формула здесь такая же – расход топлива разделить на 100 и умножить на стоимость дизеля. Для примера возьмем еще один очень популярный в Украине автомобиль – Skoda Octavia 2.0 TDI. Он тратит около 7,2 литра бензина на 100 км по городу. Сегодня дизель стоит 53,82 грн/литр. Подсчитаем 7,2/100*53.82 = 3,87.

Итак, несмотря на то, что дизель так же стремительно растет в цене, как и бензин, ездить авто с таким двигателем гораздо дешевле.

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