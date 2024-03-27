"Какого черта?" Украинцам рассказали, почему растут цены на топливо

Украинцам рассказали, что происходит на рынке топлива в Украине

Блокировка границ, рост курса доллара и многие другие факторы существенно повлияли на стоимость бензина в Украине. Цены на АЗС уже несколько дней подряд корректируются в сторону удорожания.

А теперь еще и нардепы хотят повысить акциз на горючее. Поэтому бензин может стать дороже еще на несколько гривен. Об увеличении стоимости бензина, росте курса доллара и других экономических новостях недели говорили на YouTube-канале "Телеграфа" в программе "ПроДеньги" журналисты Денис Безлюдько и Александр Крамаренко.

Мировые цены понемногу росли, как рассказывал "Телеграф" Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы А-95. Операторы в Украине долго держали стабильные цены, но теперь пора догонять мировые цены. Они смогли удержать цены в течение 3 месяцев (с начала года), пока не кончились старые запасы. Они должны были закончиться еще месяц назад, но резко упал спрос на бензин — из-за блокировки границ и мобилизации (мужчины боятся ездить авто).

Денис Безлюдько объясняет, почему в Раде предлагают повысить акциз на топливо. Дело в экономике, сильно пострадавшей из-за войны. Кабмин вынужден искать деньги где угодно, чтобы наполнить бюджет. И потому разработал законопроект о повышении цен, в том числе на бензин. Эксперт утверждает, что при условии того, что евро расти не будет, бензин подорожает на 7 гривен, а дизель больше, чем на 10.

Александр Крамаренко считает, что из-за этого повысятся цены на все, и это закономерно. И еще будут расти расходы на ВСУ, ведь они являются мощным потребителем топлива, в частности, дизеля. Кроме того, начинается посевная, которая также нуждается в больших запасах дизельного горючего.

Но есть надежды на то, что нардепы не согласятся поднять акциз, считает Денис Безлюдько. Он считает, что здравый смысл народных депутатов победит.

На сегодня, 27 марта, стоимость горючего на АЗС по сравнению со вчерашним днем выросла еще на несколько копеек.

A-95+ — 56,68 грн/л;

А-95 — 53,26 грн/л;

А-92 — 50,02 грн/л;

дизель — 53,57 грн/л;

автогаз — 28,07 грн/л.

Динамика цен на топливо в Украине, по данным Минфина, такова:

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