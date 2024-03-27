Скільки коштує проїхати 1 км на дизелі та бензині: рахуємо, яким авто пересуватись дешевше

Авто з яким двигуном економніше, визначити дуже просто

Економність транспортного засобу — це одна з найважливіших його характеристик. Оскільки ціни на бензин та дизель зростають щодня, багато водіїв задумуються над покупкою електрокара або взагалі сумніваються, чи можуть вони утримувати авто.

"Телеграф" вирішив порахувати, яким автомобілем зараз пересуватись дешевше — з дизельним чи бензиновим двигуном. Розрахувавши за простою формулою, можна визначити до кілометра вартість дороги.

Бензиновий автомобіль

Сьогодні бензин коштує 53,47 грн/літр (йдеться про А-95). Формула, щоб визначити вартість одного кілометра, така: витрату пального поділити на 100 і помножити на ціну бензину.

Спочатку визначимо, скільки витрачає бензину ваше авто. Це можна дізнатись в інструкції з експлуатації до моделі або в інтернеті. Візьмімо, до прикладу, дуже популярний в Україні кросовер Renault Duster. Його витрата палива — 8,4 літра. Отже, 8,4/100* 53,47= 4,49 грн/1 км.

Дизельний автомобіль

Формула тут така ж — витрату палива поділити на 100 і помножити на вартість дизелю. Для прикладу візьмемо ще один дуже популярний в Україні автомобіль — Skoda Octavia 2.0 TDI. Він витрачає десь 7,2 літра бензину на 100 км по місту. Сьогодні дизель коштує 53,82 грн за літр. Порахуємо 7,2/100*53.82 = 3,87.

Отже, попри те, що дизель так само стрімко підростає у ціні, як і бензин, їздити авто з таким двигуном набагато дешевше.

Як розповідав "Телеграф" раніше, скоро можна буде забути про одне з сезонних штрафів за порушення ПДР. Залишилось всього кілька днів.