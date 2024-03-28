Правильно ли водитель одного из авто выполнил съезд с перекрестка: задание на проверку ПДД

Речь идет о перекрестке с одним движением вместе с другой машиной

На дороге может случиться немало ситуаций, которые могут привести к ДТП. Поэтому каждому водителю нужно знать, как вести себя на дороге, чтобы потом не пришлось вызывать полицию.

Так, Telegram-канал "А ты знаешь ПДД?" подготовил для автомобилистов задачу, чтобы они проверили свои знания. В этом случае речь идет о двух вариантах ответа – правильно или неправильно.

В чем заключается задача по ПДД

Отмечается, что два автомобиля выполняют съезд с перекрестка с круговым движением одновременно. Впрочем, правильно ли это сделал водитель белого автомобиля и не приведет ли это к потенциально опасной ситуации. Вместе с ним справа от белого автомобиля ехала синяя машина.

Здесь следует обратиться к п.10.5, где речь идет о том, что выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст помех движущимся транспортным средствам в попутном направлении направо. В общем, поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения, а при повороте справа следует двигаться ближе к правому краю проезжей части.

В этой ситуации белый автомобиль не нарушает правила, ведь он не оказался на полосе встречного движения, а направление движения на перекрестке, где организовано круговое движение не определено дорожными знаками или разметкой, и выезд с перекрестка не создаст помех транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении справа. Таким образом, правильным ответом будет первый вариант – "правильно".

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