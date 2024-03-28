Чи правильно водій одного з авто виконав з'їзд: завдання на перевірку ПДР

Йдеться про перехрестя з одним рухом разом із іншою машиною

На дорозі може трапитися чимало ситуацій, які можуть спричинити ДТП. Тому, кожному водієві треба знати, як поводитися на дорозі, аби потім не довелося викликати поліцію.

Так, Telegram-канал "А ти знаєш ПДР?" підготував для автомобілістів завдання, аби вони перевірили свої знання. У цьому випадку йдеться про два варіанти відповіді — правильно чи неправильно.

У чому полягає завдання з ПДР

Зазначається, що два автомобілі виконують з'їзд із перехрестя з круговим рухом одночасно. Утім, чи правильно це зробив водій білого авто та не призведе це потенційно небезпечної ситуації. Разом із ним праворуч від білого авто їхала синя машина.

Тут треба звернутися до п.10.5, де йдеться про те, що виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч. Загалом, поворот необхідно виконувати так, щоб під час виїзду з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху, а у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини.

У цій ситуації біле авто не порушує правила, адже воно не опинилося на смузі зустрічного руху, а напрямок руху на перехресті, де організовано круговий рух не визначено дорожніми знаками чи розміткою, і виїзд з перехрестя не створить перешкод транспортним засобам, які рухаються в попутному напрямку праворуч. Таким чином, правильною відповіддю буде перший варіант — "правильно".

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