Хит-парад самых популярных марок шин: какую летнюю резину чаще всего выбирают украинцы в 2024 году

В списке есть как премиальные шины, так и более доступные по цене.

У каждого водителя есть свои предпочтения в отношении авто — кто-то любит компактные, кто-то — большие внедорожники. Однако резина — это не то, что выбирают по виду или другим показателям.

Купить летнюю шину непросто, ведь на рынке очень много вариантов, отличающихся по марке, цене, размерам, высоте протектора и другим показателям. Предлагаем узнать о топ самых популярных изготовителей летней резины в Украине. Об этом пишет сайт Titanshina.

Michelin

Шины Michelin популярны благодаря своему высокому качеству, что подтверждается использованием передовых технологий и материалов при их производстве. Они гарантируют отличное сцепление с дорогой, как на мокром, так и сухом асфальте, что делает езду безопасной и комфортной. Шины Michelin отличаются долговечностью и служат значительно дольше аналогов других брендов.

Continental PremiumContact 7

На втором месте оказались шины Continental PremiumContact 7. Это летние шины премиумкласса, отличающиеся высоким сцеплением на мокрой и сухой дороге, короткой тормозной дистанцией, низким уровнем шума, плавным ходом и высокой износостойкостью.

Goodyear EfficientGrip 2 SUV

На третьем месте расположились Goodyear EfficientGrip 2 SUV, летние шины премиумкласса, специально разработанные для кроссоверов и внедорожников. Они сочетают в себе безопасность, комфорт и экономичность, что делает их отличным выбором для современных водителей. Эти шины обеспечивают хорошее сцепление с дорогой как на сухом, так и мокром асфальте, гарантируя безопасную езду при любых погодных условиях.

Hankook Ventus Prime 4 K135

Hankook Ventus Prime 4 K135 – это летние шины, разработанные для легковых автомобилей. Они предлагают баланс между безопасностью, комфортом и экономичностью. Шины демонстрируют хорошие показатели сцепления как на сухой, так и мокрой дороге. Это обеспечивает уверенное управление автомобилем при разных погодных условиях. Особый рисунок протектора способствует эффективному торможению, повышая вашу безопасность на дороге.

Barum Bravuris 5HM

Barum Bravuris 5HM – это летние шины, разработанные для обеспечения комфортной и безопасной езды по умеренной цене. Они отлично подходят для водителей, которые ищут практический и экономичный вариант для легковых автомобилей, среднеразмерных и компактных кроссоверов. Оптимизированный дизайн протектора снижает уровень шума и вибраций, делая поездки более комфортными.

В топ-8 лучших шин в Украине также вошли Laufenn S Fit EQ+ LK01, Premiorri Solazo и Uniroyal RainSport 5. Их украинские водители выбирают чаще других.

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