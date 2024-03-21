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Волнует многих водителей: можно ли ездить летом на потрепанных зимних шинах

Автор
Андрей Сурков Андрей Сурков
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Потертая зимняя шина
Потертая зимняя шина. Фото telegraf.com.ua

Здесь существует несколько аспектов, которые следует учесть

Вопрос о том, можно ли ездить летом на потрепанных зимних шинах, часто возникает у владельцев автомобилей, особенно когда зимний сезон подходит к концу, а лето все ближе. Как известно, зимние шины часто имеют глубокий протектор и более мягкую резину, предназначенную для лучшего сцепления со снегом и льдом. Впрочем, можно ли их использовать летом?

"Телеграф" собрал для водителей основные советы по этому поводу. Важно отметить, что поврежденные зимние шины могут иметь ограниченную эффективность на дороге даже в зимних условиях.

Можно ли использовать потрепанные зимние шины летом

В общем, существует несколько аспектов, которые следует учесть. Самое главное – то, что если ваши зимние шины потрепаны, это может значительно снизить их эффективность. Шины, уже имеющие изношенные протекторы или поврежденную резину, не будут обеспечивать необходимое сцепление с дорогой.

Также важно помнить, что летние температуры могут еще больше усугубить состояние резины зимних шин. Они могут стать еще более мягкими и более склонными к износу, что может привести к еще большему ухудшению сцепления на дороге.

Кроме того, зимние шины шумнее. Их шум может раздражать вас и других участников дорожного движения.

Если вы будете ездить летом на потрепанных зимних шинах, вы рискуете:

  • Попасть в аварию: износ зимних шин может привести к потере сцепления с дорогой, что может привести к аварии.
  • Получить штраф: в Украине эта сумма составляет 340 грн. Впрочем, недавно в Верховную Раду внесли законопроект, согласно которому предлагается увеличить эту сумму до 1700 грн.

Следовательно, использование потрепанных зимних шин в летний период не рекомендуется с точки зрения безопасности. Лучше заменить их на летние или всесезонные шины, которые обеспечат лучшее сцепление и безопасность на дороге в летний период.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что означают цифры и буквы на шинах авто. Это должен знать каждый водитель.

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#Автомобиль #Зимние шины #Водій