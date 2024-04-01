На помойку: автомастера показали, что будет с авто при езде без масла (видео)

Водителям на заметку, как не нужно делать, чтобы не попасть на дорогостоящий ремонт

Иногда с двигателями даже премиальных авто происходят неисправности, которые трудно диагностировать. И когда мастер на станции техобслуживания разберет двигатель на части, с удивлением обнаруживаешь, что в нем есть дыры.

В частности, с таким случаем недавно столкнулись в США. Это 3,5-литровый V-6 двигатель Nissan VQ от гибрида Infiniti Q50 2017 года выпуска, пишет Motor1.

Что произошло с двигателем

Представленные на фото неисправности – это несколько дыр в цилиндре и масляном поддоне. В шестернях слиплись кусочки металла, а масляный поддон просто наполнен кусочками металла.

Разобрав двигатель, мастера удивляются, как он еще работал. Один поршень просто раздавлен, два других – серьезно повреждены. Коленчатый вал просто разорван, а стержни изогнуты или даже сломаны.

Причиной неисправностей является продолжительное вождение с недостаточным количеством масла. Прокладки головки были плохо подогнаны, что повлекло за собой утечку охлаждающей жидкости в масло. Пока двигатель продолжал работать, металл из вращающегося подшипника циркулировал по двигателю, приводя к большему износу жизненно важных компонентов. Мораль этой истории – проверяйте смазку в двигателе и регулярно ее заменяйте. Это гораздо дешевле, чем ремонтировать или заменять двигатель.

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