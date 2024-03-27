Цены на бензин и дизель резко вырастут, если повысят акцизы: на сколько подорожает топливо в Украине

Стоимость горючего за последние 2 недели выросла на 2 гривны

На днях правительство на заседании одобрило законопроект, которым предлагается повысить акциз, в том числе на горючее. Это лишь проект закона, которому еще предстоит пройти Верховной Раде.

Эксперты прогнозируют, что это неизбежно приведет к увеличению цен на топливо в Украине. На сколько вырастет бензин и дизель и сколько правительство планирует выручить денег на повышении акциза, говорили в программе "ПроГроші" на YouTube-канале "Телеграфа" журналисты Денис Безлюдько и Александр Крамаренко.

В Украине уже несколько недель неустанно растет стоимость бензина. Если еще 5 февраля литр 95-го с отметкой + стоил 55 гривен, то сегодня уже 57. Это все больно ударит по кошелькам украинцев.

Рост стоимости горючего связан с ростом мировых цен на нефть, блокирование границы Украины с Польшей и другими факторами. Цены на АЗС в мире выросли еще в начале года, но нашим операторам удавалось умерить рост в течение трех месяцев. Этому поспособствовало также резкое падение спроса на горючее из-за мобилизации (мужчины боятся выезжать на авто) и блокировки границы (перевозчикам не нужно такое количество горючего, как обычно). И все же запасы исчерпали, и повышение цен было неизбежным.

А теперь еще и правительство хочет повысить цены на горючее. "Для чего?" — спрашивает Александр Крамаренко. Чтобы поднялись цены на все, включая продукты ? На самом деле, Кабмин этим законопроектом призван добавить в бюджет 9 миллиардов гривен. Экономика страдает, поэтому деньги нужно искать где угодно.

Эксперт по экономике Денис Безлюдько считает, что в случае принятия Верховной Радой этого проекта закона за основу и в целом, ценники на АЗС взлетят мгновенно. А именно — бензин подорожает где-то на 7 гривен, а дизель еще больше — более чем на 10. И это при условии, что курс евро останется на том же уровне, что и раньше.

Пострадают не только рядовые украинцы, которым нужно будет больше платить за привычные продукты типа хлеба или молока. Начинается посевная кампания, а техника фермеров работает на дизеле. Из-за этого подорожает агропродукция. Кроме того, большие потребности в дизтопливе имеют ВСУ. Принятие законопроекта также увеличит расходы на армию. Поэтому непонятно, есть ли государству выгода от таких изменений.

Но Денис Безлюдько на 70% уверен, что здравый смысл победит и депутаты не проголосуют за повышение акцизов.

На сегодня, 27 марта, стоимость горючего на заправках страны такова:

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