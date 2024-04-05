Торгували пальним невідомого походження: у Києві прикрили роботу АЗС

У Бюро економічної безпеки розповідають, що на АЗС вилучили велику кількість пального

У столиці викрили та припинили роботу ще однієї заправки. Там торгували пальним невідомого походження.

Зокрема, детективи вилучили півтори тисячі літрів палива та обладнання. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Співробітники АЗС не показали жодних документів на торгівлю пальним та сертифікати якості товару. Також на заправці не було касових апаратів, які є обов’язковими для цього типу бізнесу.

Загалом працівники Бюро вилучили станцію для заправки і півтори тисячі дизелю та бензину А-95. Сумарна його вартість — понад 700 тисяч гривень.

Станом на зараз триває досудове розслідування, повідомляють у БЕБ. Зараз детективи повинні встановити коло осіб, причетних до цієї незаконної діяльності. Щодо адреси, де діяла нелегальна АЗС чи її назви, у Бюро не кажуть.

Ризики заправки на нелегальних АЗС

Нелегальні АЗС часто продають паливо, яке не відповідає стандартам якості. Це може призвести до пошкодження двигуна, зниження його потужності та збільшення витрати палива.

Паливо на нелегальних АЗС може містити шкідливі домішки, які небезпечні для здоров'я. Випаровування такого палива у деяких випадках спричиняє отруєння.

Крім того, нелегальні АЗС часто не дотримуються правил пожежної безпеки. Також на нелегальних АЗС вас можуть обдурити, недоливши паливо або продавши його за завищеною ціною.

Як визначити, що бензин неякісний, раніше повідомляв "Телеграф". Торговці контрафактним дизелем та бензином настільки активізувались, що часом навіть на відомих АЗС можна натрапити на фальсифікат.