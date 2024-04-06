Рискуете вылететь на обочину: как понять водителю, что пора менять шины

Они являются ключевым аспектом безопасности и эффективности вождения

Шины – это один из важнейших элементов безопасности вашего автомобиля. От их состояния зависит не только комфорт езды, но и ваша жизнь. Поэтому важно знать, когда пора их менять.

"Телеграф" решил рассказать, как понять, что шины на авто нуждаются в замене. Сразу отметим, что проверять их нужно регулярно.

По каким признакам понять, что шины на авто нужно менять

Износ протектора. Это самый важный показатель износа шин. Глубина протектора не должна быть менее 1,6 мм. Вы можете проверить глубину протектора с помощью специального индикатора или линейки. Кроме того, проверить износ можно с помощью монетки: вставьте ее в более глубокую часть протектора. Если монета полностью погружается в глубину протектора, то значит, что шина еще в хорошем состоянии. Если часть головы монеты остается видимой, это означает, что протектор изношен и пора заменить шины.

Многие современные шины имеют встроенные индикаторы износа, которые показывают, когда протектор становится недопустимо тонким. Это обычно отображается как маленькие поперечные барды, появляющиеся в главных канавках протектора.

Кроме того, на шинах не должно быть трещин, порезов, вздутий и других повреждений. Если вы обнаружите какие-либо повреждения, шину нужно немедленно заменить.

Цифровые индексы изготовителя. Некоторые изготовители шин могут использовать цифровые индексы для определения срока службы шины. Это обозначается буквами и цифрами. Обычно рекомендуется заменять шины через 6-10 лет после их производства, даже если протектор еще не изношен. Возрастной процесс может приводить к потере гибкости резины и уменьшению ее характеристик.

Если вы замечаете, что ваш автомобиль хуже держится на дороге, особенно на мокром покрытии, это может являться признаком износа шин и потери сцепления. Также к основным признакам износа шин относятся вибрация и шум во время езды.

Не забывайте, что шины являются одним из самых важных элементов безопасности вашего автомобиля. Поэтому важно проверять их состояние регулярно и своевременно заменять, если это необходимо. Кроме того, не забывайте проверять давление в шинах.

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