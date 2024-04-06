Ризикуєте вилетіти на узбіччя: як зрозуміти водієві, що настав час змінювати шини

Вони є ключовим аспектом безпеки та ефективності водіння

Шини — це один з найважливіших елементів безпеки вашого автомобіля. Від їхнього стану залежить не лише комфорт їзди, але й ваше життя. Тому важливо знати, коли настав час їх міняти.

"Телеграф" вирішив розповісти, як зрозуміти, що шини на авто потребують заміни. Одразу зазначимо, що перевіряти їх треба регулярно.

За якими ознаками зрозуміти, що шини на авто треба міняти

Зношення протектора. Це найважливіший показник зношення шин. Глибина протектора не повинна бути меншою за 1,6 мм. Ви можете перевірити глибину протектора за допомогою спеціального індикатора або лінійки. Окрім того, перевірити зношення можна за допомогою монетки: вставте її в більш глибоку частину протектора. Якщо монета повністю занурюється в глибокість протектора, шина ще в хорошому стані. Якщо частина голови монети залишається видимою, це означає, що протектор зношений і час замінити шини.

Багато сучасних шин мають вбудовані індикатори зношення, які показують, коли протектор стає неприпустимо тонким. Це зазвичай відображається як маленькі поперечні барди, які з'являються в головних канавках протектора.

Окрім того, на шинах не повинно бути тріщин, порізів, здуття та інших пошкоджень. Якщо ви виявите будь-які пошкодження, шину потрібно негайно замінити.

Цифрові індекси виробника. Деякі виробники шин можуть використовувати цифрові індекси для визначення терміну служби шини. Це позначається літерами та цифрами. Зазвичай рекомендується замінювати шини через 6-10 років після їхнього виробництва, навіть якщо протектор ще не зношений. Віковий процес може призводити до втрати гнучкості гуми та зменшення її характеристик.

Якщо ви помічаєте, що ваш автомобіль гірше тримається на дорозі, особливо на мокрому покритті, це може бути ознакою зношеності шин і втрати зчеплення. Також до основних ознак зношення шин відносяться вібрація та шум під час їзди.

Не забувайте, що шини є одним з найважливіших елементів безпеки вашого автомобіля. Тож, важливо перевіряти їхній стан регулярно та вчасно заміняти, якщо це необхідно. Окрім того, не забувайте перевіряти тиск у шинах.

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