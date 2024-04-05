Есть у многих водителей: предусмотрен ли штраф за трещину на лобовом стекле авто

Полиция может остановить даже когда повреждение стекла небольшое

У некоторых водителей иногда можно увидеть определенные повреждения стекла. Это может быть трещина или скол. Как следствие, сотрудники полиции могут из-за этого остановить машину.

"Телеграф" рассказывает, может ли быть выписан штраф за трещину на автомобиле. Сразу отметим, что есть случаи, когда правоохранительные органы останавливали транспортное средство даже с небольшим повреждением стекла.

Есть ли штраф за трещину на лобовом стекле авто

Так, правоохранительные органы штрафуют согласно статье 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях – за управление транспортным средством, имеющим технические неисправности, запрещающие его эксплуатацию. Сумма штрафа составляет 340 грн.

Впрочем, законен ли такой штраф? Для этого нужно обратиться в Государственные стандарты Украины (ГОСТ), в которых говорится, что "На ветровом стекле колесных транспортных средств не разрешены сколы или трещины в зоне работы стеклоочистителей". Тем не менее, подобные повреждения не относятся к технической неисправности автомобиля. То есть, наличие этого повреждения стекла свидетельствует о его дефекте, а не технической неисправности автомобиля.

Таким образом, штраф за трещины на лобовом стекле является незаконным. Он подлежит обжалованию, которое потом может помочь отменить вам его.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, в каких случаях можно избежать штрафа за пересечение двойной сплошной. К сожалению, но это нарушение очень популярно.