Получите штраф 1342 грн: водителей предупредили о ремонте авто на улице

Самостоятельный ремонт авто на улице может вызвать проблемы

Во времена СССР все водители ремонтировали свои автомобили самостоятельно — в гараже, посреди двора и даже прямо на дороге. Ведь тогда не было СТО, шиномонтажа и так далее.

Однако сегодня ремонтировать автомобиль посреди улицы запрещено. Точнее, такая норма действует еще с конца 2010 года, но о ней мало кто знает.

За такое нарушение могут оштрафовать

Если вы решили поменять колесо, осуществить ремонт или даже банально залить масло в двигатель, вас могут оштрафовать. На практике такое происходит редко, но это нарушение правил благоустройства.

Согласно статье 152 КУПАП, владельцам автомобилей запрещено осуществлять обслуживание, ремонт и мойку транспортных средств, за исключением специально предназначенных для этого мест. Впрочем, если ваш автомобиль сломался посреди дороги или трассы и вы обязаны его починить, чтобы продолжить движение, то такой ремонт не запрещается.

За такое правонарушение предусмотрен штраф. Его размер может составлять от 50 до 100 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. По состоянию на 2024 год это 1342 гривны. Поэтому лучше не рискуйте и не ремонтируйте авто посреди двора или у подъезда дома.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Украине мойка авто разрешена только в специальных местах, например, на СТО или автомойке. На улице мыть машину запрещено, а возле леса или реки — и подавно.