"То где-то кот рыгает": автовладелец обнаружил странный звук в авто (видео)

Если услышать это впервые, то можно испугаться

С автомобилем может произойти что угодно. Впрочем, иногда звуки в результате каких-то проблем с машиной могут быть удивительно странными.

Так, автомобилист под ником burzui1 выложил видео в TikTok, на котором можно услышать максимально необычный звук. По словам водителя, он сначала подумал, что это где-то под его авто застряло какое-то животное, но результат оказался совсем иным.

Какой звук издавало авто

Как оказалось, странный звук издавала спущенная шина. И, действительно, создается впечатление, что где-то внутри машины находится кто-нибудь из представителей фауны.

В комментариях к этому видео пользователи начали шутить о том, что этот звук похож на тот, когда рыгает кот. Также среди вариантов – присутствие под колесами авто лягушки или для водителя – просто намек, что нужно на рыбалку.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как сделать так, чтобы не хлопали двери в авто. Это является существенной причиной повреждения машины.