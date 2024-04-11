"То десь кіт ригає": автовласник виявив дивний звук в авто (відео)

Якщо почути це вперше, то можна неабияк злякатися

Із автомобілем може статися що завгодно. Утім, іноді звуки внаслідок якихось проблем із машиною можуть бути напрочуд дивними.

Так, автомобіліст під ніком burzui1 виклав відео в TikTok, на якому можна почути максимально незвичний звук. За словами водія, він спочатку подумав, що то десь під його авто застрягла якась тваринка, але підсумок виявився зовсім інакшим.

Який звук видавало авто

Як виявилося, дивний звук видавала спущена шина. І, дійсно, складається враження, що десь всередині машини перебуває хтось із представників фауни.

У коментарях до цього відео користувачі почали жартувати про те, що цей звук схожий на той, коли ригає кіт. Також серед варіантів — присутність під колесами авто жаби або для водія — просто натяк, що треба на риболовлю.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як зробити так, аби не грюкали двері в авто. Це є суттєвою причиною щодо пошкодження машини.