Как не застрять в весеннем болоте: водители придумали необычный лайфхак, для которого нужны всего 2 вещи (видео)

С таким лайфхаком справится и новичок

Таяние снега и значительные осадки весной приводят к заболачиванию грунтовых дорог. Часто для автомобилистов это вызывает нешуточные неудобства.

К примеру, авто пробуксовывает в грязи или на мокрой траве. Такое, к сожалению, происходит с каждым. К счастью, есть некоторые простые методы, которые помогут выбраться из болота.

Лайфхак с палкой и изолентой: как это работает

На самом деле метод очень прост и с ним справится даже начальный водитель. Состоит он в том, чтобы колесо могло зацепиться за раскисшую землю. В этом поможет обычная палка или доска (2 вариант лучше). Ее нужно прикрепить к колесу так, чтобы оно, прокручиваясь, будто "наступало" на нее.

Палку или доску к колесу закрепите любым подручным материалом, который есть у вас в авто — проволокой, изолентой, веревкой и т.д. Или, к примеру, шнурками из кроссовок, если этих предметов у вас нет. Единственное только – следите, чтобы палка была такого размера, чтобы могла свободно проходить под крылом, когда колесо будет крутиться.

Да, нужно будет немного замазаться, ведь веревку или изоляционную ленту нужно протащить через диск и привязать к доске. Но этот метод проверен и точно работает.

Ранее "Телеграф" писал, зачем дальнобойщики цепляют канистру к колесу авто. Этот лайфхак пригодится многим.