Зачем дальнобойщики цепляют канистру к колесу авто: необычный лайфхак

Это может понадобиться, если проводить в пути слишком много времени

Как известно, дальнобойщики могут работать несколько дней подряд. Так что традиционные методы выживания никогда не будут лишними. Одним из таких является прикрепление канистры к колесу грузовика.

"Телеграф" рассказывает, что это за необычный лайфхак и зачем так делают дальнобойщики. Сразу отметим, что использование этого способа наиболее актуально в теплый период.

Зачем дальнобойщики цепляют канистру к колесу авто

Следовательно, этот метод используется водителями как стиральная машина. Они привязывают к колесу пластиковую канистру, в которую запихивают одежду, добавляя порошок и воду. Во время движения автомобиля 50 км/ч вещи в канистре хорошо стираются, и достаточно проехать 10-12 км, чтобы они были хорошо постираны. После этого в канистру можно залить чистую воду и хорошо ополоснуть одежду таким же способом.

Водители используют канистру с широкой горловиной. Крышку специально уплотняют резиновой прокладкой. На привале, в считанные минуты в емкость закладывают грязную одежду, насыпают порошок и добавляют воду. А потом остается ее только крепко привязать к колесному диску с помощью ремней.

Таким образом, она работает по принципу центрифуги. На неровностях канистра будет трястись и прокручиваться, таким образом любые загрязнения исчезнут.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как понять дальнобойщика, чтобы избежать неприятностей на дороге. Правильное взаимодействие с ним – залог безопасности.