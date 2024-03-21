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Не стоит расслабляться после зимы: чего не должен делать водитель в весенний сезон за рулем

Автор
Андрей Сурков Андрей Сурков
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Автор
Водитель за рулем
Водитель за рулем. Фото telegraf.com.ua

Особенности весеннего сезона могут создавать новые вызовы водителям на дороге

Весна – это прекрасное время года, но и время повышенной опасности на дорогах. После зимы асфальт может быть поврежден, а видимость – ухудшена. Чтобы ездить безопасно, водителям важно знать, что нельзя делать в весенний сезон.

"Телеграф" собрал перечень советов того, что именно не стоит делать водителю в весенний период, сидя за рулем автомобиля. Так, в начале весеннего периода некоторые автомобилисты становятся менее осторожными, чем в зимнее время, однако зря, ведь на дорогах может быть неожиданно опасно.

Чего не стоит делать водителю весной

Не забывайте об изменениях в погодных условиях: весна часто влечет за собой непредсказуемые изменения в погоде, такие как дождь, туман или снегопады. Водители должны быть подготовлены к этим условиям и отреагировать адекватно, сбавляя скорость и внимательно следя за дорожными условиями.

Раннее переобувание авто. Некоторые водители могут рано снять зимнюю резину и поставить летнюю. Лучше подождать, пока не станет тепло окончательно.

Внимательно следите за дорожными знаками и сигнализацией. Весенняя пора может привести к появлению новых дорожных ограничений и ограничений скорости из-за строительства, ремонта дорог или других факторов. Водители должны быть внимательны и следить за знаками и сигнализацией, чтобы избежать нарушений.

Проверяйте техническое состояние автомобиля. Весна может оказаться испытанием для технического состояния автомобиля после зимы. Водители должны периодически проверять состояние тормозов, светового оборудования и резины, чтобы убедиться, что автомобиль готов к безопасной эксплуатации на дороге.

Не игнорируйте лужи. Как известно, весна – сезон дождей. Лужи могут быть глубокими, а под ними могут быть ямы или рытвины, которые могут повредить ваше авто. Не используйте круиз-контроль на мокрой дороге. Круиз-контроль может привести к потере контроля над автомобилем.

Не ездите по изношенным шинам. Изношенные шины теряют сцепление с мокрой дорогой, что может привести к аварии. Не забудьте о фарах. Включите фары ближнего света в условиях плохой видимости.

Эти советы помогут водителям подготовиться к весенним условиям на дороге и обеспечить безопасную езду для себя и других участников движения. Не забывать также надо то, что ранней весной на дорогах появляется много мотоциклистов и велосипедистов, поэтому следует избегать резких маневров.

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