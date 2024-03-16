Мотосезон возобновляется: советы байкерам и водителям авто, как не попасть в ДТП

Следует быть осторожными, чтобы не попасть в ДТП

С потеплением возобновляется и мотосезон. Количество водителей на двухколесниках увеличивается, что может представлять повышенную опасность, особенно в первые недели возобновления сезона.

Мотоциклистам следует позаботиться о собственной безопасности, должным образом подготовив снаряжение и осознавая дорожные условия. А водителям проезжающих машин также стоит быть осторожными и учитывать наличие мотоциклистов. "Телеграф" собрал все советы, необходимые для участников движения.

Весной мотоциклистам следует быть особенно бдительными из-за таких факторов, как гололедица на дорогах, остатки зимней обработки дорожного покрытия. Не говоря уже о том, как они вредят кузову и другим элементам двухколесника. Обязательно наличие защитной экипировки. Разумеется, без взаимного уважения между мотоциклистами и водителями автомобилей не обойтись.

Советы для мотоциклистов

Владельцам двухколесных транспортных средств следует помнить, что на дорогах после зимы много песка и противогололедных средств. Они могут увеличивать время торможения. Кроме того, дороги прогреваются значительно дольше воздуха, поэтому весной не стоит ожидать какого-то чрезвычайно хорошего сцепления с дорожным покрытием. Также помните, что навыки вождения могут притупиться после зимнего перерыва.

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