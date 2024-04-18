Названы псевдолайфхаки по экономии бензина, которые на самом деле не работают

Эти методы не имеют ничего общего с реальностью

В Интернете полно лайфхаков, которые якобы могут помочь сэкономить бензин. В некоторых объявлениях и постах идет речь даже о 50% экономии.

Однако большинство из этих советов ложны. Рассказываем о псевдолайфхаках из Интернета, которые не только не имеют ничего общего с реальностью, но могут навредить авто.

Заглушить двигатель в пробке или с горки

Часто водители в пробках или катясь с горки глушат двигатель. Однако это действует только при длительном отключении двигателя. При частом заведении ваш автомобиль будет потреблять еще больше бензина, чем при работе стоя на месте. А еще – аккумулятор вам точно не скажет "спасибо". Тем более – у современных авто есть система стоп-старт, которая сама глушит двигатель с горки.

Быстрое включение высокой передачи

Лучшей для двигателя считается работа на уровне 2500-3500 оборотов в минуту. Водители, которые думают, что высокая передача сэкономит горючее, глубоко ошибаются. Если выйти за рамки этих оборотов, то потребление топлива увеличивается на 20%.

Аэродинамика

Спойлер на самом деле не уменьшает расход топлива в автомобиле. Он прижимает машину к дороге, если она двигается на большой скорости. В зависимости от того, под каким углом установлено и какую площадь имеет это антикрыло, будет только увеличиваться расход топлива.

Ранее "Телеграф" писал, что бензин может перешагнуть отметку в 60 грн/литр только при 2 условиях. Об этом рассказал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.