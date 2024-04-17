На некоторых заправках нашли хитрый способ продавать дешевый бензин: эксперт раскрыл "заговор"

Такой бизнес добром не закончится, уверен Сергей Куюн

На прошлой неделе цены на горючее в Украине корректировались в сторону увеличения. 10-17 апреля стоимость топлива на украинских заправках выросла в среднем на 0,5-1 гривну. А за последние месяцы вообще на несколько гривен. Приблизительно одинакова стоимость бензина на крупнейших автозаправках страны.

Однако некоторые сети АЗС откровенно демпингуют, продавая горючее ниже закупочной цены (бывает и на 8 гривен ниже, чем у популярных АЗС). И они не работают себе в минус. Почему так, и чем может закончиться такой "бизнес", рассказал в комментарии "Телеграфу" руководитель агентства "А-95" Сергей Куюн.

Демпинг на рынке горючего в Украине: почему так происходит

"Мы видим, что есть какие-то странные цены на рынке", — говорит Сергей Куюн. "Я понимаю, почему так стоит бензин в сетях известных, а почему так стоит в сетях других… Это может быть только 2 варианта: неуплата налогов при реализации или при производстве". Другими словами, это некая "бодяга", иначе это объяснить нельзя.

"Представьте, что вы приходите в магазин, а там есть колбаса по 200 грн/кг, а есть по 100. И вы сразу задумываетесь, из чего та колбаса по 100 сделана. Так и с бензином", — говорит Сергей Куюн.

Есть также возможность того, что в таких АЗС просто не доливают бензин. Но, по словам Куюна, это обнаружить можно очень легко, ведь сейчас системы в автомобиле очень точные, и водитель очень быстро обнаружит, что что-то не так. И этот водитель не только сам больше никогда не поедет на такую заправку, но еще и 20 знакомым расскажет. "Это утопия, это бизнес, у которого нет будущего. Долго это работать не будет".

Ранее Телеграф писал, что один популярный обман на АЗС дорого стоит украинцам. Это сотни тысяч гривен каждый день.