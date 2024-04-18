Названо псевдолайфхаки з економії бензину, які насправді не працюють

Ці методи не мають нічого спільного з реальністю

В Інтернеті повно лайфхаків, які нібито можуть допомогти зекономити бензин. В деяких оголошеннях та постах йдеться навіть про 50% економії. Проте більшість з цих порад є неправдивими. Розповідаємо про псевдолайфхаки з Інтернету, які не лише не мають нічого спільного з реальністю, але й можуть нашкодити авто.

Заглушити двигун у заторі чи з гірки

Часто водії у заторах чи котячись з гірки глушать двигун. Проте це діє лише при тривалому відімкненні двигуна. При частому заведенні ваше авто споживатиме ще більше бензину, ніж при роботі стоячи на місці. А ще — акумулятор вам точно не скаже "дякую". Тим більше — у сучасних авто є система стоп-старт, яка сама глушить двигун з гірки.

Швидке увімкнення високої передачі

Найкращою для двигуна вважається робота на рівні 2500-3500 оборотів на хвилину. Водії, які думають, що висока передача зекономить пальне, дуже глибоко помиляються. Якщо вийти за рамки цих оборотів, споживання палива збільшується на 20%.

Аеродинаміка

Спойлер насправді не зменшує витрату палива в авто. Він притискає машину до дороги, якщо вона рухається на великій швидкості. Залежно від того, під яким кутом встановлене та яку площу має це антикрило, буде лише збільшуватись витрата палива.

Раніше "Телеграф" писав, що бензин може переступити позначку в 60 грн/літр лише за 2 умов. Про це розповів директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.