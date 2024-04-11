Какие авто потребляют на 20% больше бензина, чем заявляли: эти модели популярны в Украине

Эти авто разочаровали полностью

Экономия бензина является одной из основных характеристик машины. Ведь далеко не всем нужно авто, потребляющее много горючего. Особенно при сегодняшних ценах на бензин.

Но некоторые авто, которые, между прочим, очень популярны в Украине, просто провалили все тесты на топливную эффективность. Об этом сообщили в Австралийской автомобильной ассоциации. Тесты проводили на 13 популярных автомобилях.

Основные выводы

MG3

Некоторые транспортные средства, такие как MG3 и BMW X3, потребляли на 20% больше топлива в реальных условиях вождения по сравнению с их официальными заявлениями о потреблении топлива, полученными в лабораторных условиях. Также не радуют результаты Audi Q5 – 17%, Toyota Yaris Cross (+12%) и Volvo XC40 (+9%).

MG3 получил худший результат, превысив также регламентированный предел выбросов углерода на 85%. Однако другие модели, такие как дизель Kia Carnival, фактически превзошли свои официальные заявки о расходе топлива на 7% при тестировании в реальных условиях.

В общей сложности 5 из 13 протестированных транспортных средств зафиксировали реальные показатели топлива, которые были на 9-20% хуже, чем их утверждения, проверенные лабораторными исследованиями. А 4 превысили допустимые пределы выбросов углерода.

Большинство транспортных средств (7 из 13) показали показатели горючего в пределах 5% от официальных заявок. Тестирование AAA соответствует законодательству Европейского Союза и разработано для получения точных и повторяющихся данных о потреблении, минимизирующих влияние человеческих факторов, таких как стиль вождения.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцев прорвало на покупку гибридных автомобилей. Они считаются одними из самых экономных.