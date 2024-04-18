Бензин может перешагнуть отметку в 60 грн/литр только при 2 условиях: эксперт дал прогноз цен на АЗС

Эксперт рассказал, что должно произойти, чтобы бензин поднялся до 60 грн/литр

Курс доллара в Украине постоянно растет. В настоящее время он составляет около 39,5 гривен, хотя в бюджете заложен среднегодовой показатель 40,6. В этой связи многие эксперты прогнозируют удорожание бензина.

Стоимость топлива напрямую зависит от курса иностранной валюты. Но нужно ли водителям волноваться из-за этого, рассказал в комментарии "Телеграфу" директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Бензин по 60 и выше: стоит ли ожидать удорожания топлива

Сергей Куюн говорит, что курс валют – это сейчас единственный серьезный фактор, влияющий на стоимость горючего. Чем выше курс — тем больше гривен нужно, чтобы купить валюту и, соответственно, приобрести топливо.

"Но этот потенциал исчерпан, мы не видим будущего роста. Каждая одна гривна в курсе доллара — это где-то 80 копеек в цене горючего. Поэтому если курс доллара вырастет на одну гривну — до 40,50 грн — это прибавит 80 копеек топливу", – говорит эксперт. Но маловероятно то, что бензин станет по 60, ведь для этого нужно, чтобы курс вырос где-то на 3 гривны.

Куюн считает, что бензин может вырасти в цене до 60 гривен в ближайшем будущем только при 2 условиях: баррель подорожает до 95 долларов, а курс доллара в Украине — до 42. Однако этот сценарий специалист считает маловероятным.

Ранее "Телеграф" писал также о том, что в Украине на некоторых заправках нашли хитрый способ продавать дешевый бензин. Эксперт рассказал, почему там не стоит заправлять авто и что ожидает такой "бизнес".