В Україні продають розірваний навпіл спорткар 2023 року випуску: реакція соцмереж, фото

Хтось розбився не на жарт

В Інтернеті та на майданчиках з продажу авто в Україні можна зустріти максимально дивні автомобілі. Це і перероблені Жигулі та Запорожці на спорткари, і тюнінговані трактори, і багато іншого.

Та такого ви, ймовірно, ще не бачили. Розбитий вщент і розірваний навпіл спорткар 2023 року виставили на продаж. Ціну автор оголошення, розташованому на інстаграм-сторінці autobazar_ua1, не повідомляє. Єдине, що відомо — це модель, пробіг (2 тисячі кілометрів) і те, що авто у недалекому минулому мало красивий червоний салон.

BMW M3 Competition 2023 року випуску: що відомо про це авто

BMW M3 є високопродуктивним седаном, розробленим автоспортивним підрозділом німецького автовиробника. Історія випуску почалась у 1986 році, коли вперше вийшло купе E30 M3. Після цього також випустили кабріолет.

Автомобіль оснащений 3,0-літровим бензиновим двигуном з повним приводом та потужністю в 551 кінську силу. Авто може досягати максимального крутного моменту у 650 Нм. Розгін з нуля до сотні у BMW M3 Competition 2023 року випуску складає всього 3,4 секунди. Максимальна швидкість обмежена електронікою — 302 кілометри за годину. На ринку такий автомобіль коштує близько 90-115 тисяч доларів, залежно від комплектації.

Соцмережі після такого оголошення традиційно просто розірвало. В основному коментарі жартівливі на кшталт "Причина продажу?", "Торг біля електроніки?", "Стан сів і поїхав" тощо. Нижче публікуємо найсмішніші з них, на нашу думку.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві розбили 2 спортивних автомобілі за мільйони гривень. Це Порше і BMW M4.