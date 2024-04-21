Почему для электрокаров нужны другие шины, чем для обычных авто: это объяснение сохранит кучу денег

Комплект шин сегодня стоит недешево

Шины для электрокаров часто отличаются от используемых в обычных автомобилях. Дело в том, что такие авто имеют большой вес из-за их тяжелых аккумуляторов.

Именно поэтому электромобили нуждаются в другом составе резины в шинах. Рассказываем подробнее об этой особенности.

Электрокары имеют большой крутящий момент и быстрый разгон благодаря высокому крутящему моменту электродвигателя. Они также чаще распределяют вес равномерно из-за расположения батарей по всей площади автомобиля. Это может потребовать шин со специальными характеристиками, такими как повышенная прочность боковины и лучшее сцепление.

Поскольку электрический автомобиль обычно имеет тяжелый аккумулятор, шины, специально разработанные для электромобилей, часто оптимизированы для уменьшения сопротивления качению, что позволяет увеличить дальность путешествия на одном заряде батареи.

Если установить обычные шины на электрокар, это может привести к нескольким проблемам

Обычные шины, не оптимизированные для электрических автомобилей, могут иметь более высокое сопротивление качению. Это означает, что электромотору придется работать больше, чтобы перемещать автомобиль, что может привести к сокращению запаса хода на одном заряде батареи и увеличению потребления электроэнергии.

Электрические автомобили обычно имеют большую массу через батареи, поэтому они могут вызвать больший износ на обычных шинах. Кроме того, обычные шины, установленные на электрическое авто, обычно не обеспечивают такой же уровень комфорта, как специально разработанные для электрокаров.

Следовательно, установка обычных шин на электрокар может привести к увеличению расходов на электроэнергию, уменьшению дальности путешествия, ухудшению управляемости и безопасности, а также сокращению срока службы шин.

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