Не только шины: что обязательно нужно заменить в авто этой весны

Зима – еще то испытание для авто, поэтому весной оптимально позаботиться о своей "железной ласточке"

Весной автомобилистам нужно не только заменить шины и проверить колеса на развал-схождение, но и проверить другие технические аспекты своего авто. В частности, после зимы нужно сменить свечи зажигания.

Немногие знают, но такое требование часто есть в инструкциях к транспортным средствам. Да и механики подтверждают, что весной эта процедура необходима. Рассказываем почему.

Что такое свечи зажигания и для чего они нужны

Свечи зажигания являются ключевой частью бензинового двигателя внутреннего сгорания. Они используются для создания искры, впускающей топливо в камеру сгорания и запускающей процесс сгорания. Когда стартер включается, чтобы завести автомобиль, он приводит к вращению коленчатого вала, что, в свою очередь, двигает поршень в верхнее положение выше камеры сгорания.

Когда поднимается поршень, внутри камеры сгорания создается зона высокого давления. В этот момент свеча зажигания выводит искру. Эта искра занимается горюче-воздушной смесью, которая находится в камере сгорания, и вызывает сгорание этой смеси.

Свечи зажигания играют очень важную роль в правильном функционировании двигателя. Их состояние влияет на эффективность сгорания топлива, потребление топлива, уровень выбросов, а также общую производительность и надежность автомобиля. Поэтому важно регулярно проверять и, если нужно, заменять свечи зажигания по рекомендациям производителя автомобиля. Делать это лучше весной, ведь как раз тот рубеж, когда нужно проверить состояние целого ряда деталей и узлов. Они страдали из-за перепадов температур и экстремальных условий типа стояния в пробках, длительное прогревание, буксование и т.д.

Что будет, если свечи сломаются или выйдут из строя

Если свечи зажигания сломаются или выйдут из строя, это может иметь следующие последствия:

проблемы с запуском двигателя;

ухудшение производительности двигателя;

увеличение использования смазки и топлива;

повышенный уровень выбросов;

износ других компонентов.

Признаки, что свечи зажигания могут быть неисправными, таковы: проблемы с запуском двигателя, увеличенный уровень расхода топлива, ощутимая потеря мощности и прочее. Если вы заметили какие-либо из этих признаков, рекомендуется обратиться к механику для проверки и замены свечей зажигания при необходимости.

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