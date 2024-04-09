Сейчас этот вопрос уже очень актуален

На улице уже тепло, а значит — пора "переобувать" автомобиль. Впрочем, не всегда во время смены резины автомобилисты могут и успевают присмотреть за хранящимся комплектом.

"Телеграф" рассказывает, нужно ли мыть автомобильные шины перед сезонным хранением. Отметим, что хранение шин – важный аспект ухода за ними, который влияет на срок службы и эксплуатационные характеристики.

Стоит ли мыть шины перед сезонным хранением

Небольшой спойлер – да, стоит. Мытье шин перед хранением может быть полезно для сохранения их внешнего вида. Удаление грязи, пыли и других загрязнений может предотвратить их выцветание или повреждение во время длительного пребывания в гараже.

Грязь и соль, которые остаются на шинах после езды, способствуют развитию коррозии на дисках. Мытье шин перед хранением поможет удалить эти агрессивные вещества, что снизит риск повреждения дисков и сохранит их качество. Мытье с качественным шампунем и щеткой удаляет эти загрязнения, защищая шины от растрескивания и выцветания.

Удаление грязи и пыли может способствовать сохранению резины шин. Загрязнения могут быть абразивными, что может влиять на состояние резины во время длительного хранения. Мытье шин поможет сохранить резину в оптимальном состоянии, что повысит их продолжительность службы.

Мытье шин перед хранением также может быть важным шагом в подготовке к следующему сезону. Чистые шины будут готовы к мойке перед монтажом, что поможет поддерживать их эстетическую привлекательность и сохранить качество в течение всего сезона.

Впрочем, учтите, что мыть шины категорически запрещено жесткой щеткой и агрессивными химическими средствами. Важно использовать специальные шампуни, не разрушающие резину. Некоторые шампуни могут вымывать с шин смазки, что делает их более жесткими. Это может негативно повлиять на сцепление с дорогой и комфорт во время езды. Также следует отказаться от химического чернения, потому что оно испортит верхний слой резины во время длительного хранения.

После того, как шины полностью высохнут, каждую нужно упаковать в отдельный пластиковый мешок. Также можно купить специальные герметичные мешки, которые можно запечатать застежкой, а воздух удалить пылесосом. Так масла из резиновой смеси будут испаряться медленнее.

Следовательно, мойка шин перед сезонным хранением может быть полезным шагом для сохранения качества вашего автомобильного транспорта. Удаление грязи, пыли и других загрязнений поможет сохранить качество шин и подготовить их к будущему использованию.

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